Российские покупатели все чаще выбирают автомобили с автоматическими трансмиссиями. По предварительным данным их доля в 2018 году составила 54%, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что при подсчете учитывались все «двухпедальные» автомобили с классическими гидротрансформаторными «автоматами», «роботами», вариаторами и так далее.

Еще в 2010 году на рынке новых автомобилей доля машин с автоматическими коробками передач составляла всего 33,5%. Четыре последующих года она росла достигнув 48 процентов, но после обвала в 2015 снизилась до 48%. Впервые же лидерство к «автоматам» перешло в 2016 года, когда их доля превысила 51,3%.

Аналитики агентства «Автостат» отмечают, что связано это со структурой российского рынка, в которой высокую долю занимают модификации с автоматической трансмиссией. К примеру, у Kia Rio и Hyundai Solaris данный показатель превышает 60%, а у Hyundai Creta он равен 72%.