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6 ноя 2024

«Автомобиль года» может быть только один! И это Geely Monjaro

«Автомобиль года» может быть только один! И это Geely Monjaro

6 ноября 2024 года в Москве был объявлен победитель национальной премии «Автомобиль года» (Car of the year). Экспертное жюри автомобильной премии «ТОП-5 АВТО» признало лучшим автомобилем 2024 года кроссовер Geely Monjaro.

Жюри, состоящее из ведущих специалистов автомобильной отрасли, оценивало автомобили, официально представленные на российском рынке в 2023 году. Geely Monjaro завоевал признание благодаря своим техническим характеристикам, уровню комфорта и инновационным технологиям, опередив других конкурентов.

Победа Monjaro подтверждает растущий успех китайского автопроизводителя на российском рынке, где его модели становятся все более популярными среди покупателей.

При написании новости использовалась информация:
ТОП-5 АВТО

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