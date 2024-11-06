«Автомобиль года» может быть только один! И это Geely Monjaro

6 ноября 2024 года в Москве был объявлен победитель национальной премии «Автомобиль года» (Car of the year). Экспертное жюри автомобильной премии «ТОП-5 АВТО» признало лучшим автомобилем 2024 года кроссовер Geely Monjaro.

Жюри, состоящее из ведущих специалистов автомобильной отрасли, оценивало автомобили, официально представленные на российском рынке в 2023 году. Geely Monjaro завоевал признание благодаря своим техническим характеристикам, уровню комфорта и инновационным технологиям, опередив других конкурентов.

Победа Monjaro подтверждает растущий успех китайского автопроизводителя на российском рынке, где его модели становятся все более популярными среди покупателей.