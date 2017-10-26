Мотоциклы и музыкальные инструменты — это в Yamaha умеют делать лучше всего. Но несколько лет назад в компании задумались о том, чтобы начать делать и автомобили. А что? Ведь у той же Honda отлично получается совмещать.

Два года назад Yamaha показала концепт компактного купе, созданного по технологии iStream, разработанной британским инженером Гордоном Мюрреем, создателем знаменитого суперкара McLaren F1. Она сочетает в себе трубчатую раму и панели из стекло- или углепластика. Конструкция итоге получается жесткая, прочная, легкая и, что самое главное, недорогая. Многие ожидали, что в этом году компания покажет серийную версию купе. Но нет, снова концепт.

На этот раз это концепт компактного пикапа (длина чуть меньше 4,5 метров) Cross Hub. Несмотря на его миниатюрные размеры в кузов легко может влезть, например, мотоцикл. Концепт четырехместный, причем с необычной «ромбовидной» компоновкой. Водитель располагается по центру, два пассажира чуть позади слева и справа от него, а еще один пассажир может примоститься прямо за водителем. В этот раз в Yamaha не сказали ни слова про Гордона Мюррея, но необычная компоновка с водительским местом в центре была реализована именно в трехместном суперкаре McLaren F1.

