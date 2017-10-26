Автомобильный портал Motorpage
26 окт 2017

Автомобиль от Yamaha: нет, это снова концепт

Автомобиль от Yamaha: нет, это снова концепт
Автор фото: фирма-производитель

Мотоциклы и музыкальные инструменты — это в Yamaha умеют делать лучше всего. Но несколько лет назад в компании задумались о том, чтобы начать делать и автомобили. А что? Ведь у той же Honda отлично получается совмещать.

Два года назад Yamaha показала концепт компактного купе, созданного по технологии iStream, разработанной британским инженером Гордоном Мюрреем, создателем знаменитого суперкара McLaren F1. Она сочетает в себе трубчатую раму и панели из стекло- или углепластика. Конструкция итоге получается жесткая, прочная, легкая и, что самое главное, недорогая. Многие ожидали, что в этом году компания покажет серийную версию купе. Но нет, снова концепт.

На этот раз это концепт компактного пикапа (длина чуть меньше 4,5 метров) Cross Hub. Несмотря на его миниатюрные размеры в кузов легко может влезть, например, мотоцикл. Концепт четырехместный, причем с необычной «ромбовидной» компоновкой. Водитель располагается по центру, два пассажира чуть позади слева и справа от него, а еще один пассажир может примоститься прямо за водителем. В этот раз в Yamaha не сказали ни слова про Гордона Мюррея, но необычная компоновка с водительским местом в центре была реализована именно в трехместном суперкаре McLaren F1.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Yamaha

Комментарии к новости

Последние новости

...
автокредит

Получателей льготных автокредитов обязали заплатить налоги

26 октября 2017
Lada Vesta SW Cross

Начались продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross

26 октября 2017
Subaru Viziv Perfomance

Subaru Viziv Perfmonace: таким будет новый WRX?

26 октября 2017
Mazda Vision Coupe

Mazda представила четырехдверное купе

26 октября 2017
Honda Sports EV

Honda показала идеологического преемника S2000

26 октября 2017
Mitsubishi e-Evolution

Mitsubishi показала предтечу нового Evolution

25 октября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester 2016 парадоксов друг Тест драйв
25 октября 2017

Subaru Forester
"Парадоксов друг"
Renault Logan - renault logan 2014 на особом положении
Тест драйв
23 октября 2017

Renault Logan
"На особом положении"
Nissan Juke - nissan juke 2017 уйти, чтобы вернуться
Тест драйв
20 октября 2017

Nissan Juke
"Уйти, чтобы вернуться"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

1 9 9 9 5