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22 июн 2020

Автомобиль защитит вас от 5G

Автомобиль защитит вас от 5G

Почти половина россиян верят в то, что автомобиль спасет от вредного мобильного излучения

Чтобы выяснить, сколько людей считают, что от 5G можно спастись в автомобиле,  НТИ «Автонет» был проведен опрос. В нем приняли участие более 40 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 27 до 60 лет. Выяснилось, что 43% россиян считают автомобили безопасными от технологии связи пятого поколения.

Из числа опрошенных больше всего к такому мнению склоняются около 80% жителей Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Однако в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Тверской области и Татарстане в способность автомобилей «спасти» от 5G верят меньше 5% респондентов.

Многие жители России убеждены, что технологии 5G опасны для здоровья. «Почему именно машина может стать таким местом, многие россияне отвечали, что она железная и мобильная, поэтому на ней можно уехать подальше от потенциального излучения», — отмечают эксперты.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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