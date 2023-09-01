Автомобили из параллельного импорта подорожали

Дилерские центры подняли цену автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту. В список подорожавших автомобилей вошли Mazda CX-4, Kia K9 и Skoda Suberb

Из-за волатильности курса валют российских дилеры увеличили стоимость ряда автомобилей, привезенных по схеме параллельного импорта. Причем, особенно заметно прайс-листы поменялись у транспортных средств, ввезенных по серому импорту. В то же время, стоимость на бренды, официально представленные в России, поднялась не так значительно.

Например, Mazda CX-4, которая изначально продавалась по цене около 2,9 млн. рублей, теперь стоит от 3,2 млн рублей. Kia K9 в топовой версии оценивался в 10,2 млн рублей, а сейчас автомобиль выставлен на продажу за 11 млн рублей. Skoda Suberb с начала лета подорожала на 250 000 рублей и теперь оценивается уже в 3 920 000 рублей.

Поднятие цен коснулось и других популярных в России моделей. Так, стоимость Volkswagen Tiguan L увеличилась с начала лета на 100 000 рублей и теперь составляет 5 700 000 руб. за полноприводную версию с большим набором опций. Цена на BMW X3 выросла на 155 000 рублей. Его сегодняшняя стоимость - 8 675 000 руб. за полноприводную модель с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с. в версии xDrive20i. Hyundai Bayon со 100-сильным атмосферным двигателем объемом 1,4 л и шестиступенчатым «автоматом» в комплектации Prime с конца весны увеличил стоимость на 250 000 - 120 000 рублей и теперь составляет 2,5 млн рублей.

Дилеры связывают такое подорожание с паданием курса рубля и прогнозируют еще большее увеличение цен в ближайшее время.