Автомобили марок KIA, Hyundai и Volkswagen чаще всех попадают в ДТП

На основе данных о ДТП за 2024 год российская компания Ингосстрах составила рейтинг самых аварийных улиц Москвы, а также выявила марки автомобилей, которые чаще других попадали в аварии

Согласно опубликованным данным, самыми аварийными дорогами стали Варшавское шоссе, где произошло 2,6% всех зарегистрированных ДТП, Ленинградское шоссе (1,6%), Дмитровское шоссе (1,5%), Ленинский проспект (1,4%) и Ленинградский проспект (1,3%). Эти улицы отличаются высокой интенсивностью движения, что увеличивает вероятность аварий.

Также был определен список марок автомобилей, владельцы которых чаще всего обращались за компенсацией ущерба. В ТОП-5 вошли автомобили таких брендов, как Kia (12,2%), Hyundai (10%), Volkswagen (6,2%), Toyota (6%) и Mercedes-Benz (5%). Анализ статистики показал, что мужчины попадали в аварии значительно чаще женщин — на их долю пришлось 63% всех случаев против 37% у женщин.