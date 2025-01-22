Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2025

Автомобили марок KIA, Hyundai и Volkswagen чаще всех попадают в ДТП

Автомобили марок KIA, Hyundai и Volkswagen чаще всех попадают в ДТП

На основе данных о ДТП за 2024 год российская компания Ингосстрах составила рейтинг самых аварийных улиц Москвы, а также выявила марки автомобилей, которые чаще других попадали в аварии

Согласно опубликованным данным, самыми аварийными дорогами стали Варшавское шоссе, где произошло 2,6% всех зарегистрированных ДТП, Ленинградское шоссе (1,6%), Дмитровское шоссе (1,5%), Ленинский проспект (1,4%) и Ленинградский проспект (1,3%). Эти улицы отличаются высокой интенсивностью движения, что увеличивает вероятность аварий.

Также был определен список марок автомобилей, владельцы которых чаще всего обращались за компенсацией ущерба. В ТОП-5 вошли автомобили таких брендов, как Kia (12,2%), Hyundai (10%), Volkswagen (6,2%), Toyota (6%) и Mercedes-Benz (5%). Анализ статистики показал, что мужчины попадали в аварии значительно чаще женщин — на их долю пришлось 63% всех случаев против 37% у женщин.

При написании новости использовалась информация:
Ингосстрах

Комментарии к новости

Последние новости

...

Трамп может ввести тарифы на товары из Канады и Мексики уже 1 февраля

22 января 2025

Renault построил в Шанхае научно-исследовательский центр по разработке электрокаров

22 января 2025
Suzuki Swift Champions Concept (2025)

Suzuki представила новые концептуальные модификации Swift и Jimny

21 января 2025
MG Majestor

MG представил в Индии флагманский внедорожник Majestor

21 января 2025

BYD показал седан и кроссовер с возможностью заряжаться с 16% до 100% за 24 минуты при -30 °C

21 января 2025
Maextro S800

Huawei поделился новыми изображениями большого премиального седана Maextro S800

21 января 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-K - changan uni-k (2021) плюс электромотор, минус полный привод Тест драйв
20 января 2025

Changan UNI-K
"Плюс электромотор, минус полный привод"
Knewstar 001 - knewstar 001 (2025) секретный агент
Тест драйв
17 января 2025

Knewstar 001
"Секретный агент"
JAC JS6 - jac s6 (2022) старший брат «москвича»
Тест драйв
13 января 2025

JAC JS6
"Старший брат «Москвича»"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 5 2 6