Автомобильный портал Motorpage
19 май 2022

Автомобили Tesla можно взломать за десять секунд

Автомобили Tesla можно взломать за десять секунд

Описываемая далее проблема касается всех машин с цифровыми замками (управляются дистанционно со смартфона). Однако, эксперты, которые  указывают на дефект, выявили его  именно на Tesla.

Итак, специалисты по кибербезопасности из NCC Group обнаружили новый способ взлома цифровых замков. Сейчас идет новый тренд на установку замков, которые можно открыть при помощи сигнала со смартфона – именно в сигнале и кроется уязвимость. На машинах используется протокол Bluetooth Low Energy, который очень легко взломать, а при помощи ретранслятора автомобиль можно открыть, даже находясь на другом конце света.

«По сути, системы, на которые люди полагаются для защиты своих автомобилей, домов и личных данных, используют механизмы аутентификации Bluetooth, которые можно легко взломать с помощью дешевого готового оборудования» — пояснили в NCC Group

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Представлен первый пожарный электромобиль

19 мая 2022

Классический Porsche 911 превратили в настоящий внедорожник

19 мая 2022

Lexus анонсировал премьеру нового RX

19 мая 2022

Nissan Juke превратили в гоночный болид

18 мая 2022
Hyundai Palisade 2020 вид сбоку

Представлен обновленный Hyundai Palisade

18 мая 2022
Bentley Mulsanne EWB 2017 вид спереди

Первый электрокар Bentley сможет разогнаться до сотни за полторы секунды

18 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC60 - volvo xc60 (2018) чем может обаять volvo xc60 помимо холодной красоты Тест драйв
17 мая 2022

Volvo XC60
"Чем может обаять Volvo XC60 помимо холодной красоты"
Peugeot Traveller - peugeot traveller (2018) экспресс пригородного сообщения
Тест драйв
13 мая 2022

Peugeot Traveller
"Экспресс пригородного сообщения"
Genesis GV80 - genesis gv80 (2021) то ли ангел, то ли демон, но точно не банальный
Тест драйв
09 мая 2022

Genesis GV80
"То ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Genesis GV80"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 6 3 7