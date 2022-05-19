Автомобили Tesla можно взломать за десять секунд

Описываемая далее проблема касается всех машин с цифровыми замками (управляются дистанционно со смартфона). Однако, эксперты, которые указывают на дефект, выявили его именно на Tesla.

Итак, специалисты по кибербезопасности из NCC Group обнаружили новый способ взлома цифровых замков. Сейчас идет новый тренд на установку замков, которые можно открыть при помощи сигнала со смартфона – именно в сигнале и кроется уязвимость. На машинах используется протокол Bluetooth Low Energy, который очень легко взломать, а при помощи ретранслятора автомобиль можно открыть, даже находясь на другом конце света.

«По сути, системы, на которые люди полагаются для защиты своих автомобилей, домов и личных данных, используют механизмы аутентификации Bluetooth, которые можно легко взломать с помощью дешевого готового оборудования» — пояснили в NCC Group