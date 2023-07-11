Автомобилистов обяжут пересдать на права

Начиная с 1 апреля 2024 года, российские автомобилисты будут обязаны поменять свои водительские удостоверения. Нововведение коснется всех автомобильных категорий

10 июня Владимир Путин подписал закон, согласно которому целому ряду автомобилистов придется поменять водительские удостоверения. Для получения новых прав им потребуется пересдать теоретический экзамен, а многим и заново пройти обучение в автошколах для сдачи практической части.

Изменения затронут лишь водительские удостоверения иностранных государств. Новый закон распространяется как на россиян, так и на иностранцев с российским видом на жительство. На смену водительских прав отводится один год с момента получения гражданства иностранцами, либо въезда отечественных граждан в Россию после получения зарубежных прав.

До принятия закона замена иностранных водительских удостоверений на национальные была сугубо добровольной, за исключением профессиональных водителей. Так, согласно постановлению правительства от 2014 года, водители всех категорий могли поменять иностранные водительские права после сдачи теоретического и практического экзаменов в ГИБДД. Повторное обучение в российской автошколе для этой процедуры не требовалось.

Однако с 1 апреля 2024 года данный порядок изменится. Водителям категорий A, B, M и подкатегорий A1 и B1 потребуется собрать все необходимые документы и сдать теоретическую часть экзамена. К водителям грузовиков новые правила строже. Например, для замены водительских прав категорий C и E и их подкатегорий автомобилистам придется пройти повторное обучение в автошколе, после которого последуют теоретический и практический экзамен в ГИБДД.