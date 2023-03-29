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29 мар 2023

Автомобилистов предупредили о серьезных пробках

Автомобилистов предупредили о серьезных пробках

Департамент транспорта Москвы предупредил в своем официальном телеграм-канале о серьезных пробках – сегодня вечером заторы могут достичь восьми баллов из десяти

Передвижение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАДе и магистралях в сторону области. Что касается причин загруженности, то ими становятся дорожные работы на дорогах вышеуказанных регионов и незначительные ДТП, которые все равно затрудняют движение автомобильного потока.

Депертамент транспорта советует шоферам отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный транспорт.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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