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1 мар 2021

Автомобильные компании рискуют жизнями своих клиентов

Автомобильные компании рискуют жизнями своих клиентов

Оказывается, автопроизводители предпочитают оттягивать  объявление отзывной компании до последнего, предпочитая хранить лицо, и выжидая, когда отзыв осуществит кто-то из конкурентов

Да, друзья, это печальный и циничный факт, который обнаружили исследователи из Школы бизнеса Келли при Университете штата Индиана. Анализ производился следующим образом.  С 1966 по 2013 год в США было произведено более трех тысяч отзывных компании. Исследовав их все, ученые пришли к выводу, что большинство компаний «уходят в тину» и сознательно тянут с отзывом, даже в случае серьезных поломок. Каждый хочет, чтобы первым объявил об отзыве и проблемах кто-то другой.

Логичный вопрос – зачем все это? Поясним – бизнес и ничего личного. Утаивая проблемы, компании пытаются сдерживать курс своих акций, который, логичным образом, штормит под воздействием негативных новостей.

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