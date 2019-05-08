Автомобильные воры атакуют состоятельных водителей Нью-Йорка

Если в нашей стране «особым спросом» пользовались передние фары Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, то американские воры предпочитают охоту за боковыми зеркалами, в которые встроены камеры обзора

Преступники крадут высокотехнологичные боковые зеркала от роскошных автомобилей, а затем перепродают их за большие деньги, сообщают городские власти. Больше всего ворам нравятся новые модели Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Lexus и BMW, у которых боковые зеркала оснащены встроенными камерами. Стоимость такого зеркала на «черном рынке» колеблется от 1500 до 2000 долларов.

Любопытно, что по сообщениям полиции Нью-Йорка, за восемь недель, в период с 1 марта по 26 апреля, было зафиксировано не менее 19 краж подобного рода. К слову, несколькими месяцами ранее США захлестнула еще одна волна краж, правда, в том случае злоумышленники крали подушки безопасности, преимущественно, из автомобилей Honda и Acura.