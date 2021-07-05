Автомобильный CD-проигрыватель уходит в историю

Разве существуют еще автомобили с таким древним музыкальным «приводом». Как оказалось, да! Речь идет об автомобилях компании General Motors. Правда, и там CD-плеер скоро канет в лету

Удивительно, но подобный мультимедийный комплекс до сих пор предлагаются для фургонов Chevrolet Express и GMC Savana в пассажирской модификации. Последние экземпляры таких машин с CD-плеером выпустят в августе 2021 года, начиная с сентября Express и Savana будут иметь аудиокомплекс только с USB-входом и другими современными интерфейсами.

Самое интересное заключается в том, что до 2020 года CD-проигрыватель наблюдался в наличии у внедорожников Tahoe, Escalade и Yukon. В то же время среднетоннажные грузовики Chevrolet сохранят возможность проигрывания музыки через диски.