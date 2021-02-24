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24 фев 2021

Автомобильный налог на роскошь пересмотрят

Автомобильный налог на роскошь пересмотрят

По мнению автоэкспертов, текущая система расчётов является несправедливой, так как не соответствует положению дел на рынке

Напомним, что сейчас данный налог распространяется на автомобили стоимостью от трёх миллионов рублей и выше. Но вся загвоздка заключается в том, что, например, под такое налогообложение могут попасть не только Mercedes ил Audi, а какой-нибудь Hyundai или Skoda. которые слабо соотносятся с понятием премиум, попав под налог лишь потому, что в некоторых комплектациях их стоимость превышает злополучные три миллиона.

Собственно, Федерация автовладельцев России предлагает несколько приподнять планку на данный налог и рассчитывать его с автомобилей стоимостью от пяти миллионов рублей. «Пора увеличивать планку с трех миллионов до четырех-пяти миллионов рублей. Тогда действительно можно будет говорить о том, что этот налог справедлив. Действительно, если посмотрим за последние три года на курс нашей национальной валюты, на стоимость автомобилей, то обнаружим, что все больше и больше машин подпадает под налог», — цитирует портал URA.RU главу федерации Максима Едрышова.

При написании новости использовалась информация:
ura.ru

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