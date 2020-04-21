Автомобильный рынок России четвертуют

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году могут упасть вдвое из-за пандемии коронавируса

Такое заявление сделала консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG). Интересно, что это лишь один из возможных сценариев (всего их четыре), причем, он является и самым пессимистичным. При хорошем раскладе падение продаж авто в 2020 году составит 19% (до 1,4 млн), в 2021-м — 3%. Более пессимистичный прогноз подразумевает, что продажи в этом году рухнут на 48% (до 900 тыс. автомобилей), а в 2021-м — на 31%. Наиболее вероятным в BCG считают промежуточный вариант: падение рынка на 25-37% в 2020-м и на 12-18% — в 2021-м.

Между тем, по итогам 2019 года российский авторынок снизился на 2,3%. Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020-м продажи должны были снизиться на 2,1%.Ранее правительство включило авторитейл в список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавируса.