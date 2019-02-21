Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя

Интересно, что обычные люди, в отличие от автомобильных производителей, не слишком стремятся пускать в свою жизнь беспилотные технологии. В компании заявляют, что снижение доверия к беспилотным технологиям в 2017–2019 годах было зафиксировано во всех странах, где проводился опрос. Лидером падения доверия стала Германия. Эксперты поясняют, что возможной причиной таких результатов могло стать пристальное внимание СМИ к авариям, в которые попадают беспилотные машины.

Кстати, прирост произошел в области электрического транспорта. На вопрос о том, какой двигатель хотели бы иметь потребители в своем следующем автомобиле, все больше людей делают выбор в пользу альтернативных, то есть гибридных и электрических. Наибольшее число людей, готовых отказаться от традиционных двигателей внутреннего сгорания, оказалось в Японии и Китае.