Речь идет не только о скидках на покупку автомобилей, но и о некоторых компенсациях, например на оформление полисов ОСАГО

Напомним, что прекращение действия программ господдержки стало некоторой неожиданностью, как для производителей, так и для покупателей. Предполагается, что причиной такой резкой остановки субсидирования, стало банальное истощение бюджетов, заложенных на данные госпрограммы.

Некоторые производители, как например Lada, Renault и Nissan выступили с просьбой о восстановлении хотя бы некоторой части специальных программ. В качестве аргументов производители называют возможное падение спроса на автомобили в следующем году и повышение ставки НДС. Еще одним интересным фактором был назван Китай, точнее заводы конкурентов, которые строятся в тульской области.

Причем производители готовы начать с малых шагов. Например, Nissan предложил государству рассмотреть возможность субсидировать стоимость полиса ОСАГО для автомобилей сегментов B и С-SUV локальной сборки. Сейчас эту скидку продавцу компенсирует производитель из собственных средств.