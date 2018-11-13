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13 ноя 2018

Автопроизводители просят государство о продлении программ господдержки

Автопроизводители просят государство о продлении программ господдержки

Речь идет не только о скидках на покупку автомобилей, но и о некоторых компенсациях, например на оформление полисов ОСАГО

Напомним, что прекращение действия программ господдержки стало некоторой неожиданностью, как для производителей, так и для покупателей. Предполагается, что причиной такой резкой остановки субсидирования, стало  банальное истощение бюджетов, заложенных на данные госпрограммы.

Некоторые производители, как например Lada, Renault и Nissan выступили с просьбой о восстановлении хотя бы некоторой части специальных программ. В качестве аргументов производители называют возможное падение спроса на автомобили в следующем году и повышение ставки НДС. Еще одним интересным фактором был назван Китай, точнее заводы конкурентов, которые строятся в тульской области.

Причем производители готовы начать с малых шагов. Например, Nissan предложил государству рассмотреть возможность субсидировать стоимость полиса ОСАГО для автомобилей сегментов B и С-SUV локальной сборки. Сейчас эту скидку продавцу компенсирует производитель из собственных средств.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, ВестиРоссии

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