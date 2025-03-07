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7 мар 2025

Автосалон в Колумбусе отменен из-за кризиса в отрасли

Автосалон в Колумбусе отменен из-за кризиса в отрасли

Автосалон в Колумбусе, штат Огайо (США), который должен был начаться 13 марта 2025 года, отменен. Организатор мероприятия — Ассоциация автомобильных дилеров Колумбуса — объяснил это «трудностями в автомобильной отрасли»

Эта автомобильная выставка проводилась на протяжении десятилетий и играла важную роль для местной индустрии. В 2024 году в рамках мероприятия прошел благотворительный гала-вечер, на котором было собрано 150 000 долларов в пользу местных организаций.

Организаторы надеются вернуть автошоу в будущем и рассматривают новые форматы, которые позволят привлечь автопроизводителей и автолюбителей. Однако в условиях общего спада интереса к подобным мероприятиям перспективы остаются неопределенными.

Кризис традиционных автосалонов продолжается: например, Детройтский автосалон 2025 года показал рекордно низкую посещаемость — всего 275 000 человек за 11 дней, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 774 179 посетителей. Многие крупные премьеры, такие как Ford Mustang RTR и Mustang GTD Spirit of America, состоялись еще до начала выставки, что сделало программу менее привлекательной.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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