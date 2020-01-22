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22 янв 2020

Автосалоны не торопятся ставить автомобили на учет

Автосалоны не торопятся ставить автомобили на учет

С 1 января 2020 года автосалоны получили право регистрировать проданные клиентам машины, что определенно порадовало обычных автолюбителей. Правда, радость оказалась недолгой, так как дилеры не спешат оказывать такую услугу

Причина кроется в отсутствии отлаженного механизма взаимодействия с ГИБДД. «Мы пока не получали разъяснений относительно проведения процедуры регистрации автомобилей в дилерских центрах. Мы еще не получали статус специализированной организации — процедура получения данного статуса пока не ясна, разъяснений нам не поступало. В связи с этим можно предположить, что реальное вступление закона в силу отложено — на организацию технических и бизнес-процессов потребуется определенное время», — цитирует «РИА Новости» представителя «Автоспеццентра». По его словам, пока дилер может лишь в качестве допуслуги поставить автомобиль клиента на учет по доверенности, как и делали это раньше.

Слова представителей «Автоспеццентра» подтвердили и в «Авилоне», сообщив, что также не ставят автомобили на учет, так как алгоритмы взаимодействия с ГИБДД пока не до конца ясны. 

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Drom

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