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9 апр 2020

Автосалоны снова открываются

Автосалоны снова открываются

Фирменные торговые сети официально представленных в РФ брендов смогут вернуться к работе при соблюдении дополнительных мер безопасности по борьбе с коронавирусной инфекцией

Соответствующий документ, адресованный высшим исполнительным органам власти субъектов РФ, 8 апреля 2020 года подписал замминистра Министерства промышленности и торговли РФ А. Н. Морозов, сообщает «За рулем» со ссылкой на собственный источник в Минпромторге.

В циркуляре отмечается, что работа дилерских сетей является неотъемлемой частью производственного процесса, и ее остановка может привести не только к сокращениям рабочих мест среди собственно работников торговли, но и скажется на численности персонала автозаводов и предприятий, производящих автокомпоненты. В свете этого Минпромторг настоятельно рекомендует главам субъектов РФ обеспечить деятельность автосалонов при условии строгого соблюдения высокого уровня профилактики коронавируса.

К приказу прилагается внушительный регламент, рекомендуемый для работы дилерского центра в новых условиях. Одна часть списка — это нормы, сходные с теми, что вводятся на автомобильных заводах: разграничение зон работы сотрудников, кожные антисептики на входе, разведение расписаний приема пищи, обязательное ношение масок/респираторов, перчаток, очков, а также регулярная дезинфекция помещений. Другая часть посвящена работе с клиентами: в шоу-румах теперь не сможет находиться более 10 человек, а двери центров оснащаются звонком и открываются лишь в том случае, если это не приводит к превышению лимита. 

При написании новости использовалась информация:
За рулем

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