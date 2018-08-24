МВД и ГИБДД решили провести реформу сдачи экзаменов на водительские права. Основной ее момент — объединение двух практических экзаменов («площадка» и «город») в один. Автошколы высказались резко против нововведения

В Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) говорят о том, что реформа образования ведется с 2013 года и за это время количество аварий по вине начинающих водителей снизилось на 60%. Руководитель МААШ Татьяна Шутылева самым спорным моментом считает возможность аннулирования результатов экзаменов из-за тех или иных нарушений. По ее мнению, это ведет к росту коррупционной составляющей. Например, зимой в городе из-за неубранного снега будет технически невозможно выполнить часть упражнений (например, разворот), но с юридической точки зрения это будет считаться нарушением.

В ДОССАФ говорят о том, что автошколы понесли серьезные материальные затраты для приведения учебно-методической базы в соответствие к требованиям, которые были приняты в 2016 году. Многие, пишет, «КоммерсантЪ» создали собственные площадки, их площадь согласно требованиям, должна быть минимум 0,24 га. Здесь выступают и против объединения двух экзаменов. По мнению представителей ДОССАФ экзамен на площадке способен показать водительские навыки объективно, так как зоны упражнений ограничены конусом и разметкой. А в городских условиях такой возможности не будет.

Федерация автошкол Татарстана заявила, что экзамен на площадке является фильтром, который позволяет не допускать к вождению в городе водителей со слабыми навыками. Кроме того, по действующим нормам упражнение «Начало движения с места или остановки на подъеме и спуске» является обязательным, а по новым правилам — опциональным. В городе практически нельзя найти мест для выполнения специальных заданий, особенно при сдаче на права для вождения автобуса или грузовика.

В автошколах говорят об отсутствии диалога с ГИБДД в настоящее время, но надеются, что их позиция будет услышана.

