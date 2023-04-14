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14 апр 2023

"Автотор" начал выпускать еще один китайский автомобиль

"Автотор" начал выпускать еще один китайский автомобиль

Калининградский завод сообщил о начале производства бюджетных кроссоверов марки SWM

Интересный факт, SWM принадлежит китайскому холдингу Shineray Group, но корнями уходит в Италию - в пятидесятых годах прошлого века именно под этим брендом производились различные мотоциклы. Занятно, но китайцы сохранили производственные линии в Италии, хотя там выпускаются только машины.

Собственно, на "Автоторе" теперь собираются сразу три модели SWM-кроссоверы SWM G01 (среднеразмерный), SWM G01F (среднеразмерный со спортивным стилем) и SWM G05 Pro (полноразмерный). Пока производство идет крупноузловым (отверточным) способом, в течение года планируется переход на полный цикл - со сваркой и окраской.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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