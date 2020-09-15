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15 сен 2020

Автоугонщики перестали забирать люксовые автомобили

Автоугонщики перестали забирать люксовые автомобили

Автоугонщики перестали ориентироваться на люксовый сегмент. Воры все чаще похищают бюджетные машины

Российские угонщики стали похищать более доступные автомобили, об этом говорит исследование договоров каско, проведенное компанией «Ренессанс Страхование» в срезе за пять лет. Если в 2015 году преступников интересовали премиальные Infiniti, Range Rover и Audi, то сейчас они довольствуются среднеценовыми моделями Hyundai, Kia и Toyota.

Как сообщает Gazeta.ru , первое место по числу угонов в России за первое полугодие 2020 года занял японский седан Toyota Camry, второе место у популярного корейского кроссовера Hyundai Creta, на третьей строчке внедорожник Toyota Land Cruiser 200, четвертым стал  кроссовер Hyundai ix35 и замыкает пятерку лидеров седан Kia Rio. Далее в десятке самых угоняемых машин следуют кроссоверы Hyundai Tucson и Toyota RAV4, Ford Focus во всех типах кузова (производство прекращено в России с 2019 года), а также хетчбэк и универсал Kia Ceed и «паркетник» Soul.

При написании новости использовалась информация:
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