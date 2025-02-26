Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в случае, если Renault решит вернуть свою долю в компании, необходимо будет учесть объем инвестиции?, сделанных государством и самим предприятием с момента ухода французского автопроизводителя в 2022 году

По его словам, инвестиции Renault в прошлые годы составляли около 20–22 млрд рублеи? ежегодно, тогда как АвтоВАЗ в 2023 году вложил 27,5 млрд рублеи?, в 2024 году — 40 млрд, а в 2025 году планирует инвестировать не менее 45 млрд. Это означает, что цена возможного обратного выкупа доли Renault значительно превысит символическии? 1 рубль, за которыи? компания покинула рынок.

Соколов подчеркнул, что на данныи? момент АвтоВАЗ не получал официальных запросов от Renault, а вопрос о возвращении французского бренда требует решения на государственном уровне. Тем не менее, он отметил, что россии?скии? автопроизводитель доказал свою способность успешно развиваться даже в условиях жесткои? конкуренции.

Ранее генеральныи? директор Renault Лука де Мео сообщил, что компания рассматривает возможность возвращения в Россию, однако выкуп контрольного пакета акции? АвтоВАЗа не является для нее приоритетным. В пресс-службе россии?ского автогиганта также подтвердили, что переговоры с Renault на данныи? момент не ведутся.

