Автомобильный портал Motorpage
26 фев 2025

АвтоВАЗ обозначил условия возможного возвращения Renault в Россию

АвтоВАЗ обозначил условия возможного возвращения Renault в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в случае, если Renault решит вернуть свою долю в компании, необходимо будет учесть объем инвестиции?, сделанных государством и самим предприятием с момента ухода французского автопроизводителя в 2022 году

По его словам, инвестиции Renault в прошлые годы составляли около 20–22 млрд рублеи? ежегодно, тогда как АвтоВАЗ в 2023 году вложил 27,5 млрд рублеи?, в 2024 году — 40 млрд, а в 2025 году планирует инвестировать не менее 45 млрд. Это означает, что цена возможного обратного выкупа доли Renault значительно превысит символическии? 1 рубль, за которыи? компания покинула рынок.

Соколов подчеркнул, что на данныи? момент АвтоВАЗ не получал официальных запросов от Renault, а вопрос о возвращении французского бренда требует решения на государственном уровне. Тем не менее, он отметил, что россии?скии? автопроизводитель доказал свою способность успешно развиваться даже в условиях жесткои? конкуренции.

Ранее генеральныи? директор Renault Лука де Мео сообщил, что компания рассматривает возможность возвращения в Россию, однако выкуп контрольного пакета акции? АвтоВАЗа не является для нее приоритетным. В пресс-службе россии?ского автогиганта также подтвердили, что переговоры с Renault на данныи? момент не ведутся.
 

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Бельгии прошло крупнейшее в мире световое шоу с участием электрокаров Tesla

26 февраля 2025

В России обновят ГОСТ на дорожные знаки: в Москве уберут 55 тысяч указателей

26 февраля 2025
Chery Little Ant

Chery оснастит бюджетные электромобили системой автопилота

25 февраля 2025
Morgan Supersport

Morgan готовит к дебюту новую модель Supersport

25 февраля 2025
Москвич 3е

Продажи электромобилей в России сократились более, чем в два раза

25 февраля 2025

Италия обвиняет автопроизводителей во вводящей в заблуждение информации об электромобилях

25 февраля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Cityray - geely cityray (2024) нечто среднее Тест драйв
20 февраля 2025

Geely Cityray
"Нечто среднее"
Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер?
Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов»
Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 5 2