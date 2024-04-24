АвтоВАЗ разрабатывает гибридную модель

Стало известно, что компания АвтоВАЗ разрабатывает новую модель, которая должна будет получить гибридную силовую установку. Данную информацию подтвердил официальный представитель АвтоВАЗа Александр Виноградов

В частности, он подметил, что компания считает гибридные силовые установки более перспективными по сравнению с полностью электрическими системами. Также Виноградов рассказал, что сейчас уже идет разработка прототипа, у которого ДВС будет передавать тягу на переднюю ось, а электромотор на заднюю.

Пока трудно сказать конкретные сроки, но если такой автомобиль дойдет до полномасштабного производства, то его можно будет считать гибридным первенцем марки Lada. Однако напомним, что в 2014 году компания уже предпринимала попытки оснастить Lada Granta бензоэлектрической силовой установкой и даже заявляла, что она будет на 21% экономичнее чисто бензиновых версий. Но как можно догадаться, дальше проводимых исследований дело не дошло.