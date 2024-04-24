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24 апр 2024

АвтоВАЗ разрабатывает гибридную модель

АвтоВАЗ разрабатывает гибридную модель

Стало известно, что компания АвтоВАЗ разрабатывает новую модель, которая должна будет получить гибридную силовую установку. Данную информацию подтвердил официальный представитель АвтоВАЗа Александр Виноградов

В частности, он подметил, что компания считает гибридные силовые установки более перспективными по сравнению с полностью электрическими системами. Также Виноградов рассказал, что сейчас уже идет разработка прототипа, у которого ДВС будет передавать тягу на переднюю ось, а электромотор на заднюю.

Пока трудно сказать конкретные сроки, но если такой автомобиль дойдет до полномасштабного производства, то его можно будет считать гибридным первенцем марки Lada. Однако напомним, что в 2014 году компания уже предпринимала попытки оснастить Lada Granta бензоэлектрической силовой установкой и даже заявляла, что она будет на 21% экономичнее чисто бензиновых версий. Но как можно догадаться, дальше проводимых исследований дело не дошло.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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