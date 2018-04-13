Как известно, купить автомобиль это полдела, его еще нужно обслуживать и ремонтировать. И здесь зачастую многие известные автобренды дают осечку: владельцы недовольны тем, как к ним относятся на сервисе.

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг удовлетворенности автовладельцев обслуживанием на сервисе. Лучше всего об официальном сервисе отзываются владельцы автомобилей Toyota и Mazda, результаты которых составили 81,2 балла из 100 возможных.

При этом в основу данного показателя входят 10 различных критериев, благодаря которым японские марки имеют преимущество перед конкурентами. В тройку лидеров попала и французская Renault (79,9 балла), от которой совсем чуть-чуть отстала японская Suzuki (79,4 балла). Замкнула первую пятерку японская Subaru (78,9 балла).

Марки из Японии занимают в ТОП-10 в общей сложности семь позиций. Помимо ранее перечисленных, это еще Mitsubishi (77,4), Honda (76,4) и Nissan (76,2). Оставшиеся две строчки рейтинга принадлежат Hyundai и Volkswagen (по 78,3 балла). Стоит отметить, что многие автовладельцы удовлетворены своим автомобилем, поэтому средний индекс удовлетворенности обслуживанием на сервисе по всем представленным в исследовании брендам (31 шт.), составил 74,7 балла.

В исследовании приняло участие более 3000 владельцев новых автомобилей 2012 – 2017 гг. выпуска наиболее популярных брендов в рейтинге российских продаж.

