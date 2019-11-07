Беспилотники можно обмануть цветом

Наденьте серобуромалиновый свитер, пестрые штаны и шагайте навстречу едущему беспилотнику. Знаете что произойдёт? Скорее всего, автомобиль вас не заметит и случится трагедия

Конечно, мы немного преувеличиваем, но факт остаётся фактом - определенное сочетание цветов мешает камерам автономных автомобилей распознавать объекты. К такому выводу пришли исследователи из мюнхенского Института интеллектуальных систем Макса Планка.

Они создали специальный рисунок, состоящий из ярких цветовых пятен, который делает невозможным распознавание объектов транспортными средствами. Происходит тотальный сбой системы, беспилотный автомобиль может уйти с полосы или неожиданно затормозить.

По словам ученых, всего за четыре часа им удалось создать образец цветовых сочетаний, вызывающих у беспилотного автомобиля состояние сродни панике, и это становится угрозой безопасности. Узор можно легко нанести на футболки или сделать наклейки на дорожные знаки или хозяйственные сумки. Хакеры тоже могут этим воспользоваться, предупреждают исследователи.