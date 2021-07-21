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21 июл 2021

Беспилотники выехали на улицы Манхэттена

Беспилотники выехали на улицы Манхэттена

Сейчас во всем мире беспилотные автомобили стараются тестировать лишь в тех районах городов, где нет серьезного траффика. Максимум куда выпускают машины – на магистрали. Однако, израильская компания Mobileye решила пресечь данную тенденцию.

А пресечение произошло следующим образом – компания вывела свои машины на Манхэттен. По словам главы фирмы, Амнона Шашуа, эту локацию можно назвать очень жестким испытательным полигоном для беспилотников. Поясним - траффик здесь суров. Большое количество пешеходов, которые любят игнорировать правила; агрессивные водители; сужения проезжих частей – весь этот набор заставит понервничать и обычных водителей…

К слову, система автопилота Mobileye работает без лидаров и радаров – она базируется только на камерах! Если учесть, что вечером на Манхэттене возникает целая россыпь неоновой рекламы и других источников яркого света, то представьте, каким испытанием для сенсоров камер станет все это великолепие!

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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