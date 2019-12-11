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11 дек 2019

Беспилотным автомобилям нельзя появляться на дорогах общего пользования

Беспилотным автомобилям нельзя появляться на дорогах общего пользования

В России впервые провели гонки беспилотных автомобилей, они прошли в Московской области на автополигоне под Дмитровом.  Событие это важно тем, что на гонке проверялась точность соблюдения ПДД, заранее скажем, что  беспилотники не смогли выдержать испытаний

Как пишет «Российская газета», на старт 50-километровой гонки вышли пять беспилотных автомобилей под руководством команд BaseTracK из Москвы, StarLine из Санкт-Петербурга, «Зимний город» МАДИ (это сборная специалистов из МАДИ и Сколтеха), команды Нижегородского государственного технического университета и АВТО-РТК — сборной команды институтов Таганрога, Ростова-на-Дону, а также Курска. На гоночной трассе сымитировали городские условия, а компанию беспилотным автомобилям составили гонщики-профессионалы на подготовленных машинах, а также манекены, игравшие роль пешеходов.

Отметим, что автомобили категорически не хотели ездить по правилам, например  Kia Soul команды АВТО-РТК несколько раз нарушил ПДД, причем один раз машина  проехала перекресток на красный сигнал светофора. Из других нарушений можно отметить ситуацию, когда Ford Focus  команды «Зимний город» МАДИ остановился на перекрестке, а ехавший сзади Kia Soul АВТО-РТК решил по левому ряду объехать пробку, после чего остановился на перекрестке в неподвижном состоянии. Остальные машины не предпринимали никаких действий и тоже встали на месте.  Судьи и эксперты сошлись во мнении, что автомобилям с отечественными комплексами беспилотного вождения еще рано появляться на дорогах общего пользования, поскольку они банально не способны просчитывать все возможные ситуации, происходящие на дорогах.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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