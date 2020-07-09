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9 июл 2020

Бывшие организаторы Формулы 1 устроят гонки на самокатах

Бывшие организаторы Формулы 1 устроят гонки на самокатах

В 2021 году в мире появится еще один гоночный чемпионат. На сей раз спортсмены будут соревноваться на электрических самокатах, а сама серия получит название Electric Scooter Championship

Гендиректором новой серии станет Грач Саркисян, прежде организовавший трансляции Формулы 1. Управляющим директором назначен экс-пилот гоночной серии A1 GP Халил Бешир, а кроме того в продвижении чемпионата примут участие экс-гонщики Формулы 1: чемпион Формулы Е Лукас ди Грасси и глава Ассоциации пилотов Гран При Алекс Вурц.

Чемпионат называется «глобальным». Организаторы обещают проводить заезды на городских трассах в ведущих мегаполисах мира. Пока лишь известно, что все участники получат одинаковые самокаты, причем их поставщик уже выбран. Прототип гоночного самоката представят в ближайшее время. В релизе сказано, что он сможет разгоняться до 100 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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