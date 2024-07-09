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9 июл 2024

Бывший завод Bridgestone будет выпускать шины марки Gislaved

Бывший завод Bridgestone будет выпускать шины марки Gislaved

Стало известно, что завод в Ульяновске, который ранее принадлежал японской компании Bridgestone, будет производить шины под брендом Gislaved

Напомним, что после ухода Bridgestone с российского рынка, завод в 2023 году был выкуплен холдингом S8 Capital, который также приобрел активы компаний Continental и Cordiant. Последнему принадлежал завод в Калуге, который сейчас выпускает шины под брендом Gislaved. В целом, в кластер “Кордиант” входят пять заводов, включая три в Омске и Ярославле.

Предприятие в Ульяновске планируют запустить в ноябре 2024 года. Как сообщается, там будут выпускать шины для массового и премиального сегмента автомобилей. Производственные мощности завода рассчитаны на 2,4 миллиона шин в год.

При написании новости использовалась информация:
Kommersant

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