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12 сен 2023

Бывший завод Isuzu в Ульяновске возобновит свою работу

Бывший завод Isuzu в Ульяновске возобновит свою работу

В планах отечественного концерна Sollers - перезапуск завода Isuzu до конца этого года

По словам представителей компании, в декабре 2023 года Sollers представит новую линейку автомобилей, производство которых планируется запустить в Ульяновске. Так компания надеется восстановить долю рынка коммерческих автомобилей, которую прежде занимал японский бренд Isuzu.

Напомним, что Isuzu ушла с российского рынка этим летом. Свои активы, включая производственные мощности, компания передала российскому концерну Sollers. После этого «Исузу Рус» была переименована в «Соллерс Комтранс».

Эксперты предполагают, что Sollers организует производство грузовой техники на Ульяновском заводе совместно с новым партнером. Однако данные о том, какая именно компания заключила соглашение о сотрудничестве, пока не разглашаются.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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