Бывший завод Mercedes-Benz возобновит свою работу

В интеренете появилась информация, что бывший завод Mercedes-Benz запустит первую пробную партию автомобилей в декабре этого года

Стало известно, что на заводе в Есипово будет запущена сборка премиальных автомобилей. На данный момент уже три китайских производителя предложили сотрудничество с предприятием. Ранее предполагалось, что в Есипово станут производить автомобили премиального китайского бренда Hongqi. Однако позже руководство «Автодома» опровергло данную информацию.

Завод планирует выйти на объем производства до 60 000 автомобилей ежегодно к началу 2025 года. Вероятно, что государство заинтересуется приобретением машин, выпускаемых в Есипово. Премиальные китайские автомобили могут стать теми самыми авто российского производства, на которые собираются пересадить чиновников.