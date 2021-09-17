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17 сен 2021

Бюджетные версии Lada Granta стали оснащать системой ESP.

Бюджетные версии Lada Granta стали оснащать системой ESP.
Автор фото: фирма-производитель

Lada Granta по-прежнему носит звание одной из самых дешевых новых машин на отечественном рынке. У низкой стоимости есть и другая сторона - машина не обладает некоторыми опциями, порой очень важными!

В данном случае речь идет про систему ESP, которая была доступна на семействе Granta только в дорогих комплектациях. Да, вот так вот, важная система безопасности, но получить ты ее сможешь лишь после доплаты. Хотя продавали же машины раньше  без подушек безопасности и ничего…

Но вернемся к Granta и системе ESP. С 16 сентября ESP перечислена в списке опций для Classic и Comfort с 90-сильным мотором и механической коробкой передач. Разумеется, эта система стала опцией, которую также устанавливают за доплату, но радует хотя бы то, что она доступна и более бюджетным комплектациям. Любопытно, но версиям Granta Cross и Drive Active система стабилизации не положена в принципе.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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