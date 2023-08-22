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22 авг 2023

BMW и Audi отключили российских дилеров от обновления ПО

BMW и Audi отключили российских дилеров от обновления ПО
Автор фото: фирма-производитель

Компании BMW и Audi запретили передавать российским дилерам новые обновления программного обеспечения для своих автомобилей

Отключению подверглись в первую очередь функции, позволяющие проводить диагностику и техобслуживание системы. В случае возникновения проблемы в работе операционной системы, восстановление может потребовать много времени. Отмечается, что станции тех обслуживания BMW работают в данный момент без перебоев, поскольку у компании есть «дополнительные резервные каналы доступа к ПО».

Ранее мы сообщали, что Mercedes отключил российских дилеров от обновления программного обеспечения. Официальный дестребьютер сообщил, что автомобилисты, имеющие гарантийное обслуживание, смогут получить обновление программного обеспечения. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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