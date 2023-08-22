BMW и Audi отключили российских дилеров от обновления ПО

Компании BMW и Audi запретили передавать российским дилерам новые обновления программного обеспечения для своих автомобилей

Отключению подверглись в первую очередь функции, позволяющие проводить диагностику и техобслуживание системы. В случае возникновения проблемы в работе операционной системы, восстановление может потребовать много времени. Отмечается, что станции тех обслуживания BMW работают в данный момент без перебоев, поскольку у компании есть «дополнительные резервные каналы доступа к ПО».

Ранее мы сообщали, что Mercedes отключил российских дилеров от обновления программного обеспечения. Официальный дестребьютер сообщил, что автомобилисты, имеющие гарантийное обслуживание, смогут получить обновление программного обеспечения.