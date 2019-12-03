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3 дек 2019

BMW и Great Wall построят совместный завод

BMW и Great Wall построят совместный завод

BMW Group совместно с Great Wall Motor учредили в Китае новое предприятие Spotlight Automotive, которое будет выпускать электромобили

Торжественная церемония закладки первого камня в основание нового завода состоялась 29 ноября. Предприятие сможет выпускать по 160 000 электромобилей в год, его строительство будет завершено в 2022-м. Общая сумма инвестиций составит 650 млн евро. Любопытно что компании находятся в равноправном партнерстве и обладают по половине акций.

На заводе наладят выпуск электрокара Mini Cooper SE, который перед массовым производством в Китае начнут выпускать на заводе BMW в Оксфорде с 2020 года. Позже на конвейере должны появиться и другие модели BMW Group. Также планируется сборка электромобилей Great Wall. Между тем, путь к запуску этого проекта был весьма тернистым. В феврале 2018 года BMW и Great Wall подписали соглашение о намерении создать СП, однако, Меркель. Торговый спор между Китаем и США заставил руководство BMW заморозить планы по созданию экспортного центра в Китае и внимательно изучить риски. В конечном итоге 22 ноября все планы по строительству были возобновлены.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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