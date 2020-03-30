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30 мар 2020

BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде

BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде

Компания BMW раскрыла некоторые подробности о новой водородной силовой установке i Hydrogen NEXT, разработанной в сотрудничестве с Toyota. Предполагается, что технология топливных ячеек станет частью моторного портфолио марки, а использовать водород будут на топовых версиях моделей X-семейства

Силовая установка BMW i Hydrogen NEXT состоит из блока eDrive пятого поколения, как на будущем iX3, топливного элемента, электрического преобразователя и двух баллонов, в которые под давлением 700 бар закачены шесть килограммов газообразного водорода. Над электромотором установлена так называемая «батарея пиковой мощности» — она кратковременно повышает отдачу при разгонах с места и резких ускорениях. Электрохимический генератор выдает 125 киловатт (170 лошадиных сил); общая мощность установки — 275 киловатт (374 силы).

В 2022 году BMW планируется выпустить пилотную партию X5 с i Hydrogen NEXT. Судя по всему, водородные кроссоверы будут использовать для обкатки силовой установки и подготовки к коммерциализации. Серийные автомобили с технологией топливных ячеек появятся в портфолио немецкой марки в начале 2025 года. Однако, уточняют в компании, сроки запуска могут скорректировать в зависимости от состояния и требований мировых рынков.

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