BMW рекламирует Mercedes и наоборот

Читатели Motorpage наверняка помнят плакатную войну немецких марок, где оба троллили друг друга и свои продукты. Теперь это противостояние вышло на новый уровень – компании стали рекламировать друг друга

Звучит странно, но это правда. Обе компании стали рекламировать свои электрокары. Так Mercedes, на своей ежегодной выставке новейших достижений показал BMW iX3. Баварцы не остались в стороне и привезли в свой музей Mercedes EQS 400.

Хотя, мы поторопились называть все происходящее противостоянием. Во всяком случае, это выглядит как некая дружеская поддержка. Более того в компаниях даже прямо говорят об этом, мол в непростые времена надо сплачиваться, а не ставить палки в колеса. На изумление публики, глава BMW, Хельмут Кяс, тепло высказался в отношении обоюдной экспозиции и поприветствовал «кроссовер со звездой» в фирменном музее компании.