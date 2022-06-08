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8 июн 2022

Большое число россиян желают купить "Москвич"

Большое число россиян желают купить "Москвич"

Примерно половина россиян положительно относятся к возрождению бренда «Москвич», а 65% из них готовы рассмотреть покупку автомобилей российской марки.

Как сообщает ТАСС,  49 процентов опрошенных готовы осуществить лишь в том случае, если  машины, выпускаемые под этим брендом, будут стоить гораздо дешевле аналогов.  47 же процентов респондентов готовы купить "Москвич", если тот окажется перелицованной иностранной моделью. Для 21% основным мотивом оказалось желание поддержать отечественного производителя.

Отметим, что на сегодняшний день по-прежнему неизвестно, какие именно автомобили будут выпускаться на московском заводе.  Наиболее вероятный вариант - производство китайских автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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