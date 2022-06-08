Большое число россиян желают купить "Москвич"

Примерно половина россиян положительно относятся к возрождению бренда «Москвич», а 65% из них готовы рассмотреть покупку автомобилей российской марки.

Как сообщает ТАСС, 49 процентов опрошенных готовы осуществить лишь в том случае, если машины, выпускаемые под этим брендом, будут стоить гораздо дешевле аналогов. 47 же процентов респондентов готовы купить "Москвич", если тот окажется перелицованной иностранной моделью. Для 21% основным мотивом оказалось желание поддержать отечественного производителя.

Отметим, что на сегодняшний день по-прежнему неизвестно, какие именно автомобили будут выпускаться на московском заводе. Наиболее вероятный вариант - производство китайских автомобилей.