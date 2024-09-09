Большой кроссовер Dacia Bigster покажут в следующем месяце

Компания Dacia готовит к дебюту свою новую модель - большой кроссовер под названием Bigster. Автомобиль покажут на автосалоне в Париже в середине октября

Пока информации о новинке немного. Ожидается, что стоимость Bigster будет начинаться от 26 000 долларов. Судя по заявлениям руководства компании, стоимость кроссовера должна стать его главным конкурентным преимуществом. К тому же, продавать его планируют не только в Европе, но и на других континентах. Если для европейского рынка Bigster заявлен как гибрид (вероятно, с той же силовой установкой, что и Duster), то для других рынков может комплектоваться и традиционным ДВС.

Возможный дизайн Dacia Bigster показали еще на одноименном концепте 2021 года. Вероятней всего, он останется без изменений. Автомобиль будет выделяться развитым внедорожным обвесом и сложной передней оптикой в актуальной стилистике бренда. Длина кроссовера составит примерно 4,6 м, что на 0,3 м больше Duster. Более крупные габариты позволят увеличить багажное пространство и оснастить модель третьим рядом сидений.