Автомобильный портал Motorpage
9 сен 2024

Большой кроссовер Dacia Bigster покажут в следующем месяце

Большой кроссовер Dacia Bigster покажут в следующем месяце
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dacia готовит к дебюту свою новую модель - большой кроссовер под названием Bigster. Автомобиль покажут на автосалоне в Париже в середине октября

Пока информации о новинке немного. Ожидается, что стоимость Bigster будет начинаться от 26 000 долларов. Судя по заявлениям руководства компании, стоимость кроссовера должна стать его главным конкурентным преимуществом. К тому же, продавать его планируют не только в Европе, но и на других континентах. Если для европейского рынка Bigster заявлен как гибрид (вероятно, с той же силовой установкой, что и Duster), то для других рынков может комплектоваться и традиционным ДВС.

Возможный дизайн Dacia Bigster показали еще на одноименном концепте 2021 года. Вероятней всего, он останется без изменений. Автомобиль будет выделяться развитым внедорожным обвесом и сложной передней оптикой в актуальной стилистике бренда. Длина кроссовера составит примерно 4,6 м, что на 0,3 м больше Duster. Более крупные габариты позволят увеличить багажное пространство и оснастить модель третьим рядом сидений.

При написании новости использовалась информация:
autoexpress

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota сократит выпуск электрокаров на 30% до 2026 года

09 сентября 2024
Haval H6 (2025)

Новый Haval H6 получил комплектацию со старым дизайном

09 сентября 2024
Ginetta Akula (2025)

Британская марка Ginetta представила 608-сильный купе Akula

09 сентября 2024

Первый водородный BMW появится в 2028 году

06 сентября 2024

BYD показал новый гибридный кроссовер

06 сентября 2024

Анонсирован новый электроседан Volvo ES90

06 сентября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) премиум новой волны Тест драйв
04 сентября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Премиум новой волны"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) европа плюс азия
Тест драйв
03 сентября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC S6: Европа плюс Азия"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресурсный тест, часть 2 столичная штучка
Тест драйв
29 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест, часть 2: Столичная штучка"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 0 7 0