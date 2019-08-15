Bosch разработала трехмерную приборную панель

Компания Bosch представила новую приборную панель для автомобилей с трехмерным изображением. Водитель сможет увидеть картинку в трех измерениях без очков и системы слежения за глазами

Для приборки использовали пассивную 3D-технологию, которая объединяет два кадра в один, создавая тем самым трехмерное изображение. По словам представителей компании, новинка поможет уместить в небольшой экран гораздо больше информации. Кроме того, отметили в Bosch, трехмерное изображение станет еще одной системой помощи водителю: например, камера заднего вида будет более информативной и поможет лучше оценить ситуацию позади автомобиля и припарковаться, а трехмерный навигатор поможет не ошибиться с выбором съезда на сложных развязках.

Пока компания не уточняет, на автомобилях какого производителя и когда могут появиться новые дисплеи с эффектом трехмерного изображения. Однако есть мнение, что первыми автомобилями, оснащенными такой приборной панелью, станут модели Volkswagen и Audi.