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14 янв 2021

Бренд Bristol будет возрожден

Бренд Bristol будет возрожден

Британский предприниматель, грезя о машине мечты, решил возродить легендарный бренд, который был ликвидирован весной прошлого года

Как сообщает Autocar, Джейсон Уортон, тот самый предприниматель-спаситель, собирается не просто возобновить сборку текущего модельного ряда, но и создать несколько новых автомобилей. И у него для этого есть все возможности – Уортон скупил не только интеллектуальную собственность компании, но и выкупил производственное оборудование.

Так что через некоторое время мы с вами, дорогие читатели Motorpage, сможем увидеть, например, Bristol 411, который долгое время был основным автомобилем марки. К слову, с ним произойдет целый комплекс доработок, например, спорткару полностью поменяют подвеску.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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