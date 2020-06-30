Bridgestone разработала инновационную умную систему мониторинга шины

Bridgestone в сотрудничестве с Microsoft разработала инновационную умную систему мониторинга шины для повышения безопасности

Компания Bridgestone, крупнейший в мире производитель шин и резинотехнических изделий, в сотрудничестве с Microsoft разработала первую в мире систему по отслеживанию проблем, связанных с повреждением шины, в реальном времени. Система использует облачную инфраструктуру MCVP совместно с данными существующего датчика, полученными с помощью уже установленных технических средств, и задействует алгоритмы для обнаружения событий, влияющих на поверхность и каркас шины. В результате чего водитель сможет немедленно получить уведомление об угрозе и выполнить действия, необходимые для исправления такой ситуации.

Любопытно, что система мониторинга повреждений шины имеет и другие ценные применения. Она видит не только, когда произошло повреждение, но также, где оно возникло. Тем самым, система дает более широкую оценку инфраструктуры и состояния дорог, которая может быть использована для оповещения ответственных служб о наличии и местонахождении выбоин и других опасностей. Будущие автономные транспортные средства также могут извлечь пользу из системы – поскольку транспортные средства передают информацию о локальных опасных точках другим участникам движения поблизости, а также отправляют информацию в облачные хранилища.