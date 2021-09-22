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22 сен 2021

Brilliance, Zotye и Lifan уходят из России. Или не уходят…

Brilliance, Zotye и Lifan уходят из России. Или не уходят…

В начале осени появилась информация, что сразу три китайские марки свернули продажи в России, так как спроса нет! Теперь же выясняется, что кое-кто машины, все же, покупает!

Как сообщает издание Motor, у дилеров всех трех марок еще есть машины. Тот же самый Lifan, например, с января по август 2021 года в России реализовал 537 новых машин!  У Brilliance и Zotye показатели, конечно же, ниже, но обе марки продолжают заниматься гарантийным и сервисным обслуживанием ранее проданных автомобилей.

При этом представители марок ни словом не обмолвились о будущей деятельности, выразив лишь надежды на будущее. Впрочем, ситуацию можно понять, тот же самый Lifan еще летом прошлого года объявил о своем банкротстве. Правда, уже спустя полгода марка была спасена усилиями холдинга Geely и государственного фонда Liangjiang Equity Investment Fund, которые выкупили пакеты акций.

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