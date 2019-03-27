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27 мар 2019

Британцам заплатят за отказ от личных машин

Британцам заплатят за отказ от личных машин

В английском городе Ковентри запустили пилотный проект, в ходе которого всем автомобилистам, согласным пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт, будут платить до 3 000 фунтов стерлингов в год

Спешим всех огорчить - «живых» денег участники проекта не увидят: средства будут перечислены на транспортные карты – для оплаты проезда в общественном транспорте или аренды электромобилей и велосипедов. Специально созданная рабочая группа будет следить за транспортными расходами участников проекта, чтобы в конечном счёте понять, какая сумма способна убедить среднего автомобилиста поменять привычки и отказаться от личного автомобиля.

Если проект будет признан успешным, то его распространят на другие города Великобритании. Ожидается, что в первый год в нём примет участие около сотни водителей. Если же он заработает по всей стране на постоянной основе, то сначала его будут финансировать за счёт налогов, а затем – за счёт транспортных компаний.

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