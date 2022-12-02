Британцы превратили "Копейку" в настоящий спорткар

Популярный британский автожурналист Джонни Смит опубликовал на своём YouTube-канале The Late Brake Show получасовую историю об оригинальном рестомоде на базе ВАЗ-2101. Уникальную «копейку» построило ателье Retroford

То , что англичане занялись реставрацией отечественной малолитражки - уже нонсенс, само по себе. Впрочем, мастера пошли еще дальше и сделали на ее основе уникальный проект - удалив штатный мотор объемом 1.2 литра они установили под капот 2,3-литровый 240-сильный атмосферник и шестиступенчатую «механику» от спорткара Mazda MX-5.

С подвеской тоже пришлось поработать. К примеру, переднюю было решено собрать заново - из компонентов от Ford Capri. К слову, если вас интересуют динамические характеристики, то до сотни автомобиль разгоняется за четыре с половиной секунды. К слову, для доработки мастерами была взята Lada, которую официально продали на территории Англии. В шестидесятых годах этим занималось ровно два импортера - Thomson & Taylor и Satra Motors Limited.