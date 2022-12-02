Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2022

Британцы превратили "Копейку" в настоящий спорткар

Британцы превратили "Копейку" в настоящий спорткар

Популярный британский автожурналист Джонни Смит опубликовал на своём YouTube-канале The Late Brake Show получасовую историю об оригинальном рестомоде на базе ВАЗ-2101. Уникальную «копейку» построило ателье Retroford

То , что англичане занялись реставрацией отечественной малолитражки - уже нонсенс, само по себе. Впрочем, мастера пошли еще дальше и сделали на ее основе уникальный проект - удалив штатный мотор объемом 1.2 литра они установили под капот 2,3-литровый 240-сильный атмосферник и шестиступенчатую «механику» от спорткара Mazda MX-5.

С подвеской тоже пришлось поработать. К примеру, переднюю было решено собрать заново - из компонентов от Ford Capri. К слову, если вас интересуют динамические характеристики, то  до сотни автомобиль разгоняется за четыре с половиной секунды. К слову, для доработки мастерами была взята Lada, которую официально продали на территории Англии. В шестидесятых годах этим занималось ровно два импортера - Thomson & Taylor и Satra Motors Limited.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta Cross 2019 вид спереди

АвтоВАЗ обзаведется собственным банком

01 декабря 2022

Минпромторг не выделит льготных кредитов на машины Renault

01 декабря 2022

КАМАЗ собирается создать подразделение по созданию легковых автомобилей

01 декабря 2022
Lamborghini Huracan Sterrato (2024)

Lamborghini представила свой внедорожный суперкар

01 декабря 2022

Камеры Подмосковья начнут штрафовать за телефон

01 декабря 2022
Nissan Leaf (2022)

Nissan влез в долги ради электромобилей

01 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"

Написано новостей:

3 1 9 6 9