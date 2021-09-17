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17 сен 2021

Британские энтузиасты воссоздали болид Формулы-1 пятидесятых годов.

Британские энтузиасты воссоздали болид Формулы-1 пятидесятых годов.

История компании BRM достаточно интересна.  В 50-60-х годах она строила прекрасные гоночные болиды, на которых ковали свои победы такие известные гонщики как Грэм Хилл и Джеки Стюарт. В 1962 году компания даже завоевала кубок конструкторов.  В 1977 году компания ушла с гоночных горизонтов, и долгое время о ней ничего не было слышно

Весь этот долгий срок компания была практически в тени,  но свою деятельность она не прекращала –  она разрабатывала различные технологии для других гоночных команд.  Но сегодня BRM возвращается к истокам – к постройке гоночных болидов. Собственно, на днях компания представила один из своих проектов - P15 V16 - одноместный автомобиль с 16-цилиндровым мотором, который собран по аутентичным чертежам 1950 х годов.

Интересно, что в основе модели лежит оригинальное шасси 53-го года выпуска. 600-сильный мотор V16 полностью повторяет оригинальную силовую установку. На воссоздание болида у BRM ушло около двух лет. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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