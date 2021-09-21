Британские ученые обнаружили связь между ДТП и музыкальными предпочтениями

Учёные лондонского университета Брунеля в ходе проведённого эксперимента выяснили, что громкий саундтрек в машине может притупить реакции водителя, а это, в свою очередь, приведет к дорожно-транспортным происшествиям

Как строился эксперимент. Испытуемой группе из 34 участников пришлось пройти на специальном симуляторе по несколько раз тот или иной маршрут. Разница лишь заключалась в окружающих условиях звукового сопровождения, то участники ездили в тишине, то они передвигались в сопровождении городского шума, то путь проходил по аккомпанемент какого-нибудь громкого рок-трека.

В результате выяснилось, что громкая музыка является некоторым триггером для автомобилиста, то есть он начинает проявлять некоторую агрессию, что выражается в более дерзком стиле вождения, вот это и может привезти к непоправимым ошибкам.