Британский механик создал автомобиль Джеймса Бонда

Известный британский механик и блогер Колин Фёрз попытался в домашних условиях воспроизвести машину Джеймса Бонда. Эта задача оказалась ему вполне по силам

Забавный момент, за основу Фёрз взял BMW Z3, которым агент 007 пользовался в одном из фильмов. Та машина обладала радаром, креслом-катапультой, и ракетами класса земля-воздух, которые скрывались за передними фарами. В общем, в машину был интегрирован джентельменский набор специального агента.

Надо сказать, что машина Фёрза ничем не уступает творению спецотдела кинематографичной британской разведки. Во-первых, механик установил в нее настоящие пулеметы. Во-вторых, в корме расположились масляные резервуары с разбрызгивателями. Но самый смак содержится в переднем бампере – два полноценных огнемета с регулируемым радиусом действия. Фёрз даже проверил их работоспособность на условном противнике – тушке курицы, прожарив ее до хрустящей корочки.