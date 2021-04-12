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12 апр 2021

Британский механик создал автомобиль Джеймса Бонда

Британский механик создал автомобиль Джеймса Бонда

Известный британский механик и блогер Колин Фёрз попытался в домашних условиях воспроизвести машину Джеймса Бонда. Эта задача оказалась ему вполне по силам

Забавный момент, за основу Фёрз взял BMW Z3, которым агент 007 пользовался в одном из фильмов. Та машина обладала радаром, креслом-катапультой,  и ракетами класса земля-воздух, которые скрывались за передними фарами. В общем,  в машину был интегрирован джентельменский набор специального агента.

Надо сказать, что машина Фёрза ничем не уступает  творению спецотдела кинематографичной  британской разведки. Во-первых, механик установил в нее настоящие пулеметы. Во-вторых, в корме расположились масляные резервуары с разбрызгивателями.  Но самый смак содержится в переднем бампере – два полноценных огнемета с регулируемым радиусом действия.  Фёрз даже проверил их работоспособность на условном противнике – тушке курицы, прожарив ее до хрустящей корочки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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