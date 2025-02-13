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13 фев 2025

Бу Андерссон: западные автопроизводители вернутся в Россию, вопрос лишь времени

Бу Андерссон: западные автопроизводители вернутся в Россию, вопрос лишь времени

Бывший глава АВТОВАЗа и ГАЗа Бу Андерссон высказался о перспективах возвращения западных автопроизводителей в Россию. По его мнению, интерес ведущих брендов к российскому рынку не угас, и их возвращение — лишь вопрос времени

Андерссон отмечает, что российский автомобильный рынок слишком велик, чтобы его можно было игнорировать в долгосрочной перспективе. «Если компании будут отсутствовать слишком долго, они рискуют потерять свои позиции, уступив место более быстрым конкурентам, в том числе китайским автопроизводителям», — заявил он. Однако каким именно образом произойдет возвращение, остается открытым вопросом. Варианты могут быть разными: от сотрудничества с локальными партнерами и поставок комплектующих до частичной локализации производства.

На фоне роста китайского автопрома и увеличения присутствия китайских брендов в России западным компаниям придется продумывать стратегию возврата. Андерссон подчеркивает, что российский потребитель остается требовательным и рациональным: «Низкая стоимость владения, доступность запчастей и высокая остаточная стоимость — ключевые факторы, которые определяют выбор автомобиля в России». Эти параметры пока остаются слабым местом для китайских автомобилей, но их позиции укрепляются, что делает момент для возвращения западных брендов особенно важным.

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Коммерсант

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