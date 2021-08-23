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23 авг 2021

Бу Андерссон возглавил национальный автопром Узбекистана

Бу Андерссон возглавил национальный автопром Узбекистана

Знаменитый топ-менеджер, которого часто называют спасителем АвтоВАЗа, возглавил  UzAuto Motors.

За свою карьеру Андерссон «поднял», как минимум, два отечественных предприятия. Первое – ГАЗ, куда господин Бу пришел в 2009 году. За короткое время он вывел компанию из убытков и инициировал разработку и запуск в 2013 году ГАЗели Next. В конце 2013 он перешел в АвтоВАЗ, где под его руководством вышли такие модели как Vesta и XRAY.

Что касается узбекского автопрома, то перед Андерссоном стоят следующие задачи - преодолеть кризис, связанный с дефицитом полупроводников, а также взять новый курс развития и модернизации. Разумеется,  параллельно он будет заниматься руководством сборочных предприятий и заводами по производству моторов.

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drom

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